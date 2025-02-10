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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المفوضية الأوروبية: لم نتلق أي إخطار رسمي بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على السلع

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية
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أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها لم تتلقَ أي إخطار رسمي بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على سلع الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وذكرت المفوضية الأوروبية، أنّ الاتحاد الأوروبي لا يرى أي مبرر لفرض رسوم جمركية على صادراته، مشيرةً إلى أنّ فرض الرسوم الجمركية سيكون غير قانوني وسيؤدي إلى نتائج عكسية على المستوى الاقتصادي.

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