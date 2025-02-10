وكيل تعليم البحيرة ورئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات يشهدان طابور الصباح بمدرسة النوبارية

شهد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وليد الفخرانى رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طابور الصباح وفقرات الاذاعة المدرسية ومراسم تحية العلم والنشيد الوطنى بمدرسة النوبارية الثانوية بنات، وذلك فى اطار متابعة سير العملية التعليمية وانتظام حضور الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى.

وتابع الديب والفخراني، المدرسة والفصول الدراسية والتاكد من انتظام الدراسة ومتابعة الاجراءات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية داخل الفصول والالتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المتعلقة بانتظام العام الدراسى وانتظام حضور الطالبات وأداء الواجبات المدرسية واستخدام المعامل ومتابعة عملية تقييم الطلاب لرفع ادائهم ومستواهم الدراسى.

وحرص وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات خلال متابعتهم المدرسة على تفقد مختلف الفصول وحجرات الأنشطة وأجريا حوارا مع الطالبات حول أهمية الانتظام فى الحضور للمدرسة وتحقيق الاستفادة القصوى من التحصيل الدراسى ودور المدرسة التربوى والتوجيهى.

وكما أكدوا على الالتزام بتفعيل لائحة الانضباط المدرسى ونظافة الفصول الدراسية ونظافة دورات المياه والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف والخطة الدراسية الموضوعة من قبل الوزارة وتفعيل دور الاشراف خلال اليوم الدراسى حرصا على أمن وسلامة الطالبات والاهتمام بطابور الصباح وتفعيل الإذاعة المدرسية بموضاعات هادفة لغرس قيم المواطنة وتنمية الولاء والانتماء وحب الوطن، والتاكيد على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين والعمل على توفير الأجواء المناسبة للتعلم وتحسين البيئة التعليمية.