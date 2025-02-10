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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تصعيد عرض "محاكمة آرثر" لجامعة بني سويف للتصفيات النهائية بمهرجان إبداع 13

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تصعيد العرض المسرحي " محاكمة آرثر" لمنتخب مسرح الجامعة للمنافسة في التصفيات النهائية في مجال العروض المسرحية  ضمن فعاليات مهرجان ابداع 13 والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، تحت إشراف الأستاذ محمد فاروق مدير عام ادارة رعاية الشباب  بالجامعة، بعد منافسة مع 50جامعة حكومية واهلية وخاصة، علي أن يتم العرض يوم الثلاثاء القادم علي مسرح وزارة الشباب.

ووجه رئيس الجامعة،  التهنئة لمنتخب مسرح الجامعة، ولإدارة النشاط الفني القائمين علي تدريبهم، مؤكداً علي دور المسرح الجامعي في تنمية سمات الشخصية لدي الطلاب ومن أهمها الثقة بالنفس،  والاتزان الانفعالي،  وتحمل المسئولية،  فضلا عن اكسابهم العديد من القيم الايجابية،  وتنمية الاحساس  بقضايا المجتمع والقدرة علي التعبير إضافة إلي اكتشاف الموهوبين وتنمية الموهبة لديهم،  وتزويدهم بالمعلومات والثقافات والخبرات المتنوعة.

اكتشاف الموهوبين الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الشباب والرياضة المجتمع القيم الايجابية تحت رعاية فخامة الرئيس