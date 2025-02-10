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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادي لمتابعة مشروعات التطوير

جولة تفقدية لرئيس
جولة تفقدية لرئيس جامعة جنوب الوادي
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تفقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي مقر الجامعة بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

جاءت هذه الجولة للوقوف ميدانيا على إنجاز العمل بالعديد من المشروعات بالجامعة

ووجه رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية بافتتاح بوابة المشاة ما بين الجامعة الأهلية والمستشفيات الجامعية لخدمة طلاب القطاع الطبى بالجامعة الأهلية وتوفير جو دراسي أفضل للطلاب، وتهيئة ظروف دراسية مناسبة لهم

كما تفقد رئيس الجامعة الاعمال الإنشائية بالطريق الواصل بين الجامعة الأهلية ومبنى رئاسة الجامعة و كذلك الطريق ما بين ميدان الجوهرة وكليه الصيدلة في اطار تعزيز البنية التحتية التى تخدم جميع منسوبى الجامعة

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