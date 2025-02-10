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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الصيني يزور بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وجنوب أفريقيا ونيويورك

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي
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 يبدأ وزير الخارجية الصيني وانج يي الأسبوع الجاري جولة خارجية تشمل بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وجنوب أفريقيا ومقر مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك الأمريكية.
وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - نشرته الوزارة اليوم /الاثنين/ - أن وانج سيزور بريطانيا تلبية لدعوة من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ويشارك في رئاسة الحوار الاستراتيجي العاشر بين الصين والمملكة المتحدة.


كما يقوم وانج بزيارة إلى أيرلندا بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة في أيرلندا سيمون هاريس، ويشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن الحادي والستين في ألمانيا من 12 إلى 17 فبراير الجاري.
وقال المتحدث إن وانج يي سيلقي كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن حول موقف الصين من القضايا الدولية الرئيسية بما يتماشى مع موضوع المؤتمر.
وبصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لشهر فبراير، ستعقد الصين حدثا رفيع المستوى لمجلس الأمن في 18 فبراير تحت عنوان "ممارسة التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية"، وسيرأس وانج هذا الحدث في نيويورك.
وبدعوة من وزير خارجية جنوب أفريقيا رئيس مجموعة العشرين رونالد لامولا، سيحضر وانج يي أيضا اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جوهانسبرج من 20 إلى 21 فبراير.

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