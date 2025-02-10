ترامب يواصل ضغطه على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي

بعد ثلاثة أسابيع من عودته إلى البيت الأبيض، من المتوقع أن يزيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على أوروبا هذا الأسبوع، مع إرسال 3 من كبار مسؤولي إدارته، بينهم نائبه جيه دي فانس، إلى القارة العجوز. وتتمحور هذه الزيارات حول موضوع الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي سيكون في صلب محادثاتهم.

تمثل هذه الزيارات، التي تُعد الأولى لمسؤولين أمريكيين كبار إلى أوروبا منذ تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي، فرصة للرئيس الأمريكي لتأكيد سياسته "أمريكا أولاً"، في مواجهة المواقف الأوروبية التي أبدت استعدادها للرد على تصرفات واشنطن، ولكن مع تريث انتظارا لقرارات ترامب. وقد هدد الأخير بفرض رسوم جمركية على صادرات الدول الأوروبية، على غرار ما فعل مع كندا والمكسيك والصين، كما دعا حلفاءه الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي ليصل إلى 5% من ناتجهم المحلي الإجمالي.

وفي خطوة مثيرة للجدل، تحدث ترامب عن إمكانية ضم غرينلاند، المنطقة التابعة للدنمارك، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إلى الولايات المتحدة. وتشير هذه التصريحات إلى نية ترامب في إعادة هيكلة العلاقات الدولية بما يخدم مصالح بلاده.

في أول زيارة له إلى الخارج، يتوجه نائب الرئيس الأمريكي إلى باريس للمشاركة في قمة حول الذكاء الاصطناعي التي تُنظمها فرنسا والهند، والتي تستمر حتى 11 فبراير الحالي. ومن المقرر أن يُجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بعد ذلك، يتوجه إلى ألمانيا حيث يحضر مؤتمر ميونيخ للأمن بين 14 و16 فبراير، الذي يُعتبر ملتقى سنويًا للنخبة الدبلوماسية والعسكرية.

من جهة أخرى، سيقوم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بزيارة إلى ميونيخ قبل التوجه إلى الشرق الأوسط، بينما يزور وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، هذا الأسبوع، قيادتين عسكريتين أمريكيتين في ألمانيا. ثم سيشارك في اجتماع لحلف الناتو في بلجيكا، قبل أن يذهب إلى بولندا، التي تولت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بداية العام.

وقد أفاد البنتاغون بأن هيغسيث سيركز على "ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الحلفاء"، فضلاً عن تعزيز "القيادة الأوروبية في تأمين أوكرانيا". يأتي ذلك في وقت يواصل فيه ترامب تأكيد رغبته في وضع حد سريع لما وصفه بـ "المجزرة" في أوكرانيا، حيث كلف الجنرال السابق كيث كيلوغ بوضع خطة لهذه القضية، رغم أن تفاصيلها لم تكشف بعد.

وتستمر المحادثات في هذا السياق، فيما يظل ترامب غامضًا بشأن موقفه من المساعدة العسكرية لأوكرانيا واحتمالات إيجاد حل للنزاع. وقد أكد ترامب أنه من المتوقع أن يلتقي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، دون تقديم تفاصيل إضافية. كما أشار إلى نية إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

في هذا الصدد، حذر كيث كيلوغ، الذي يحضر أيضًا مؤتمر ميونيخ للأمن، في مقابلة له مؤخرًا، من أن "الطرفين يجب أن يقدما تنازلات" من أجل إنهاء النزاع الذي اندلع في فبراير 2022 مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد انتقد ترامب، في هذا الإطار، المليارات التي أُنفقت في عهد سلفه جو بايدن على دعم أوكرانيا، بينما هدد موسكو أيضًا بتشديد العقوبات الأمريكية عليها.

في هذه الأجواء، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، أن أوروبا يجب أن تكون أكثر يقظة في عالم أصبح أكثر قسوة.

وشددت على ضرورة أن تتصرف أوروبا بناءً على مصالحها الخاصة، بما في ذلك اتخاذ مواقف مستقلة حيال الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب الجديدة.