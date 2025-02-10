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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 10 أشخاص في تصادم جرار وميكروباص بالصف

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرين، إثر حادث تصادم بين جرار زراعي وميكروباص أعلى الطريق في منطقة الصف بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بوقوع حادث تصادم نتج عنه وجود ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين اصطدام جرار زراعي بميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة.

تم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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