ads
الإثنين 10 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

13 فبراير.. محاكمة عاطل للشروع بقتل شاب في النزهة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حددت نيابة النزهة 13 فبراير الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر وإحداث عاهة مستديمة له .

وذكر أمر الإحالة أن المتهم س. م 23 سنة بدائرة قسم النزهة في غضون يونيو الماضي ضرب المجني عليه م. ع عمدا بأن أطلق صوبه طلقة من فرد خرطوش استقرت بعينه اليمني محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت بفقد الإبصار للعين اليمني تقدر نسبتها بنحو 40 %.

واضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع: كما حاز المتهم وأحرز ذخائر خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
 

النزهة عاطل قتل شاب 13 فبراير محاكمة عاطل