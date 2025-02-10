13 فبراير.. محاكمة عاطل للشروع بقتل شاب في النزهة

حددت نيابة النزهة 13 فبراير الجاري لنظر اولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر وإحداث عاهة مستديمة له .

وذكر أمر الإحالة أن المتهم س. م 23 سنة بدائرة قسم النزهة في غضون يونيو الماضي ضرب المجني عليه م. ع عمدا بأن أطلق صوبه طلقة من فرد خرطوش استقرت بعينه اليمني محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت بفقد الإبصار للعين اليمني تقدر نسبتها بنحو 40 %.

واضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع: كما حاز المتهم وأحرز ذخائر خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

