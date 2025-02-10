صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة، بصورة جماعية في بداية تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، 10 فبراير 2025.

أداء مؤشرات البورصة

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.48%، ليغلق عند مستوى 30,158.68 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.12%، ليغلق عند مستوى 3,171.54 نقطة.

كما صعد مؤشر "EWI- EGX70" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 8,659.49 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.51%، ليغلق عند مستوى 11,801.58 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.46%، ليغلق عند مستوى 6,818.48 نقطة، وكذا أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 13,266.78 نقطة، كما صعد مؤشر "Copped-EGX30" بنسبة 0.43% ليغلق عند 37,433.97 نقطة.