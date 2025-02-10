العثور على جثة مجهولة بحوزتها هيروين وبجوارها جمل نافق بالصف

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، علي جثة أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل علي هويته وبحوزته كيس من جوهر الهيروين وبجواره جمل نافق بمنطقة الصف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بالعثور علي أحد الأشخاص بمنطقة الصف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وبجواره جمل نافق وبعمل التحريات وتفريغ الكاميرات تبين اصطدام سيارة مسرعة بالمتوفي والجمل مما تسبب في مصرعه، وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجاري تكثيف التحريات لضبط السيارة ومالكها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.