إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الحر بالقليوبية 

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر "شبرا - بنها"، اتجاه محافظة القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر "شبرا - بنها"، مما أدى إلى إصابة عددا من المواطنين وحدوث شلل مرورى بالطريق.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 7 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها بمحافظة القليوبية اتجاه محافظة القاهرة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

