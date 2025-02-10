رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش تجميع الإدارات المركزية بمبنى الرئاسة بعد التطوير

عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمتابعة سير أعمال التطوير بالدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة، ولمتابعة عملية تجميع ونقل الادارات المركزية بمبنى رئاسة الجامعة ، جاء ذلك بحضور طروب طلبة أمين الجامعة، وعبدالرازق حسين أمين الجامعة المساعد.

وأكد "عكاوي" خلال الاجتماع أهمية توافر البنية التحتية المتكاملة والجاذبة؛ لأنها من أساسيات جودة العملية التعليمية ، كما وجه سيادته بسرعة الانتهاء من تجميع ونقل الادارات المركزية بمبنى رئاسة الجامعة بعد انتهاء اعمال التطوير.

كما اجرى رئيس الجامعة جولة تفقدية بالدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة لمتابعة سير أعمال التطوير وما تم انجازه حتى الآن.