بالفيديو.. الأرصاد: طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية وارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث شهدنا معه بالأمس أمطار وصلت إلى متوسطة على السواحل الشمالية وامتدت خفيفة حتى القاهرة الكبرى، وصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة التي نشهدها حاليًا حول معدلاتها الطبيعية أو أقل من المعدلات بحوالي درجة ومكملة على مدار الـ 48 ساعة القادمين، موضحًا أن درجات الحرارة تدور ما بين الـ17 و18 درجة مئوية.

وتابع، أنه على نهاية الأسبوع يتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة ما بين درجة لتسجل 19 درجة مئوية، وعلى بداية الأسبوع يتوقع أن تكون درجات الحرارة تكسر حاجز الـ 20 درجة مئوية مرة أخرى، موضحًا أنه يتوقع أن يكون الطقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ليلًا تظل شديدة البرودة لأنه الأمر الطبيعي في الفترة الحالية التي تسجل معها القاهرة ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية، موضحًا أنه سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب محافظات الجمهورية، مما سيسبب إضطراب بحركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط.