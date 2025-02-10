غدا.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي

تنطلق غدًا الثلاثاء 11 فبراير 2025، فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات العاملة في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى العالم.

وفي بيان رسمي، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المؤتمر يهدف إلى استعراض وتبادل الأفكار حول الأساليب الإدارية المبتكرة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشكل الحدث منصة مهمة لتبادل الخبرات واستكشاف التجارب الدولية الرائدة في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، بمشاركة نخبة من المتحدثين البارزين من المنظمات الاقتصادية العالمية وصنّاع السياسات وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة.

ويحمل المؤتمر أجندة ثرية تتناول قضايا جوهرية، من بينها الابتكار في الضمان الاجتماعي المصري، وتطوير الحوكمة والإدارة لتعزيز مرونة المؤسسات، ورفع كفاءة الاستجابة في تقديم الخدمات، إضافةً إلى توليد حلول مبتكرة، خاصةً في أوقات الأزمات.

كما يتضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة لاستعراض التجارب الابتكارية للدول المشاركة وتعزيز تبادل المعرفة.