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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بصحراوى المنيا.. صور

حادث اتوبيس المنيا
حادث اتوبيس المنيا
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أصيب 15 شخصا إثر تعرضهم لحادث إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل قرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص.

على الفور، انتقل رجال الشرطة و15 سيارة إسعاف على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 15 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبه بنطاق الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي

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