بالفيديو.. "القاهرة الإخبارية": روسيا تعمل على تطوير مقاتلة عسكرية يمكنها الاختفاء في الجو

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن صراع روسيا في أوكرانيا يعد مواجهة عسكرية بينها وبين حلف الناتو جميعا، إذ إن الغرب سخر واستخدم ما لديه من قدرات عسكرية في المعركة، لذلك تعمل روسيا على تطوير قدراتها العسكرية لاسيما من الناحية التكنولوجية.

وأضاف «مشيك»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتشكيل ألوية من الجيش الروسي تكون مختصة في الطائرات المسيرة فقط خلال الفترة الماضية، نظرا لأهميتها الكبرى في الحرب فضلا عن اقتناع القيادة العسكرية الروسية بأن الحروب القادمة والحرب الحالية مع أوكرانيا لا تعتمد فقط على الصواريخ والدبابات وإنما هي حرب تكنولوجيا وذاء اصطناعي.

وتابع، أن روسيا تعمل على تطوير قدراتها العسكرية، مشيرا إلى أن الشركات العسكرية الروسية تحدثت عن تطوير مقاتلة روسية لتكون قادرة على الاختفاء في الجو وتنافس نظيرتها الأمريكية F35، ويأتي ذلك من خلال إدخال هائل للتكنولوجيا في تطوير القدرات العسكرية والأسلحة الروسية، موضحا أن روسيا تخصص أموالا ضخمة في هذا المجال من خزانتها.