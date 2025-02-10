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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي ينعى رئيس ناميبيا الأسبق سام نجوما: "ترك بصمات بارزة في تاريخ القارة"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى الرئيس الناميبي، نانجولو مبومبا، في وفاة الرئيس الأسبق والمؤسس لجمهورية ناميبيا، سام نجوما، الذي وافته المنية بعد سنوات من الكفاح من أجل وطنه والقارة الأفريقية.

وأكد الرئيس السيسي في برقيته أن “نجوما” ترك بصمات بارزة في تاريخ القارة ونضالها من أجل الحرية والاستقلال والازدهار، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي جمعته بمصر خلال كفاحه لتحرير بلاده، والتي تمثل نموذجًا للتكاتف بين الأشقاء في القارة الأفريقية.

كما شدد الرئيس على التزام مصر الثابت بدعم أشقائها في مختلف أنحاء القارة، إيمانًا بالتاريخ والمصير المشترك، معربًا عن خالص تعازيه لأسرة الرئيس الراحل وللشعب الناميبي الشقيق، متمنيًا لهم الصبر والسلوان.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس الناميبي