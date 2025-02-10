الأربعاء.. مكتبة القاهرة الكبرى تنظم ندوة حول دور المرأة في التنمية

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى ندوة بعنوان "دور المرأة في التنمية"، وذلك يوم الأربعاء المقبل 12 فبراير الجاري في تمام الخامسة مساءً.

تستضيف الندوة نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد والإعلام، حيث يشارك فيها الكاتبة رباب حافظ، والدكتورة سماح علي أستاذ الاقتصاد، والدكتورة سهام عز الدين عضو المجلس القومي للمرأة.

يشرف على تنظيم هذا الحدث الكاتب يحيى رياض يوسف مدير مكتبة القاهرة بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية.

تسلط الندوة الضوء على مناقشة القضايا المتعلقة بدور المرأة في مسيرة التنمية المستدامة، وكيفية تعزيز مشاركتها الفعالة في المجالات المختلفة وقوة تأثيرها في بناء المجتمعات.

جدير بالذكر ان مكتبة القاهرة الكبرى داخل قصر الاميره سميحة

الأميرة سميحة كامل هي شخصية بارزة في الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر. هي حفيدة الملك فؤاد الأول، وزوجة الأمير محمد علي، وواحدة من أفراد العائلة المالكة التي لعبت دورًا كبيرًا في تاريخ مصر الحديث. اشتهرت الأميرة سميحة كامل بجانبها الثقافي والاجتماعي حيث كانت تحظى بسمعة طيبة في مجال الأعمال الخيرية والأنشطة الثقافية.

ساهمت الأميرة سميحة في العديد من المشروعات الاجتماعية والتنموية التي تهدف إلى تحسين حياة الفئات الأقل حظًا في المجتمع. كما كانت تهتم بالثقافة والفنون، وكانت جزءًا من العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية المصرية.

إلى جانب دورها الاجتماعي، كانت الأميرة سميحة تحظى باحترام كبير نظرًا لاهتمامها بالقضايا النسائية وحقوق المرأة، بالإضافة إلى دعمها للأنشطة الخيرية التي تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر المحتاجة.