تداول 17 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة و 80 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 325 شاحنة و 58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، 635 شاحنة و 22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهي امل ، بوسيدون اكسبريس وسينا ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية و Alcudia Express، بينما تم تداول 3900 طن بضائع و 355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي بريدج ، كوين نفرتيتي ، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة SEA WAVE2 متحهة الي جدة

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1955 راكب بموانيها.

