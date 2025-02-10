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الإثنين 10 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن حيث  تم تداول 17000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة و 80 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 325 شاحنة و 58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، 635 شاحنة و 22 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهي امل ، بوسيدون اكسبريس وسينا ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين  الحرية و Alcudia Express، بينما تم تداول 3900 طن بضائع و 355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي بريدج ، كوين نفرتيتي  ، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة  السفينة SEA WAVE2 متحهة الي  جدة   
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1955 راكب بموانيها.
 

إكسبريس الصادرات بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر