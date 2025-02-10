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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهد.. براد بيت يتجول في حلبة سباق السيارات بإعلان "F1"

F1
F1
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طرحت استديوهات “وارنر برذرز” و"آبل بلس" إعلان تشويقي جديد لفيلم سباقات فورمولا 1 “F1” من بطولة النجم براد بيت، والمقرر طرحه في 25 يونيو 2025، بصالات السينما المصرية.

يؤدي “بيت” دور سوني هايز، سائق الفورمولا وان المتقاعد الذي تعرض لحادث مروع في الماضي. وقد اقتنع بالعودة من التقاعد وتدريب موهبة صاعدة، يلعب دورها دامسون إدريس، لسباق الجائزة الكبرى. ويشارك في بطولة الفيلم: كيري كوندون، وخافيير بارديم، وتوبياس مينزيس، وسارة نايلز، وكيم بودنيا، وسامسون كايو.

الفيلم من إخراج جوزيف كوزينسكي مخرج فيلم "Top Gun: Maverick" للنجم توم كروز، والذي تخطت إيراداته مليار و495 مليون دولار عالميا. 

براد بيت فيلم