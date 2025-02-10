كيف ساهم فيديو مستر بيست في تسويق السياحة المصرية عبر الإنترنت؟

أكد الخبير السياحي شادي البيلي أن حلقة اليوتيوبر العالمي "مستر بيست" التي تم تصويرها في الأهرامات حققت نجاحًا غير مسبوق، حيث وصلت إلى 8 ملايين مشاهدة في الساعة الأولى من عرضها على يوتيوب، وتجاوزت 40 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وأضاف شادي البيلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن هذه الحلقة تمثل نقلة نوعية في طريقة التسويق السياحي لمصر عبر الإنترنت.

واعتبر شادي البيلي، أن تأثير اليوتيوبرز المشهورين على منصات التواصل الاجتماعي أصبح أكبر من أي وقت مضى، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تغيير صورة السياحة المصرية في العالم.

وأشار البيلي إلى أن الفيديو قدم للأجانب معلومات جديدة عن الحضارة المصرية، مما جعلهم يبدون دهشتهم من التفاصيل التي لم يكن يعرفونها من قبل، خاصة وأنها كانت تُعرض بطريقة تشويقية وبأسلوب مختلف.

وأضاف البيلي، أن الفريق الذي عمل على الفيديو قدم محتوى مليء بالمعلومات القيمة بطريقة جذب الانتباه، مما جعله يصل إلى شرائح واسعة من المشاهدين حول العالم، كما لفت إلى أن الفيديو كشف عن أماكن داخل الأهرامات لم يتم تصويرها من قبل، وهو ما عزز جاذبية الفيديو وأثره الإعلامي بشكل كبير.

وأكد البيلي أن الفيديو ليس فقط ترويجًا للسياحة المصرية، بل يمثل رسالة قوية عن قدرة مصر على تقديم سياحة عالية المستوى عبر وسائل الإعلام الحديثة، موضحًا أن هذا النوع من التسويق يمكن أن يكون نموذجًا يُحتذى به في الترويج لمناطق سياحية أخرى في مصر، سواء كانت الأهرامات أو معالم تاريخية أخرى.