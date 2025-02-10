شاهد.. إعلان جديد لفيلم "Mission: Impossible 8"

طرحت استديوهات “باراماونت” إعلان تشويقي جديد للجزء الثامن من سلسلة الأكشن الشهيرة "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two"، حيث يظهر توم كروز خلاله وهو يتوسل زملاءه في فريق المهمات المستحيلة للذهاب في رحلة أخرى تتحدى الموت لإنقاذ العالم.

ومن المقرر أن تطلق شركة الانتاج ، الفيلم الذي يُعَد الظهور الأخير لتوم كروز في شخصية الجاسوس الخارق إيثان هانت، في دور العرض المصرية في 21 مايو المقبل.

لا يبخل الإعلان بالحركات المثيرة المجنونة التي أصبحت علامة مميزة للسلسلة. في إحدى اللحظات، يتدلى كروز رأسًا على عقب من طائرة، متمسكًا بحياته.

ووفق “فارايتي”، فإن “كروز” ليس بالشخص المتهاون عندما يتعلق الأمر بالمخاطرة بكل شيء على الشاشة، فقد سبق له أن تسلق جانب برج خليفة وقاد دراجة نارية من فوق منحدر. لكن حتى هو بدا وكأنه يعتقد أن حركاته المثيرة الأخيرة تجاوزت الحدود.

قال “كروز” في مقابلة مع مجلة إمباير: "عندما تخرج وجهك من الطائرة، وتتحرك بسرعة تزيد عن 120 إلى 130 ميلاً في الساعة، فإنك لا تحصل على الأكسجين. لذا كان عليّ أن أدرب نفسي على كيفية التنفس. كانت هناك أوقات كنت أفقد فيها الوعي جسديًا؛ ولم أتمكن من العودة إلى قمرة القيادة".

في فيلم “Dead Reckoning”، يجد إيثان هانت نفسه في مواجهة برنامج ذكاء اصطناعي خطير يسمى The Entity والذي يبدو أنه يتنبأ بكل تحركاته وقد يتسبب في كارثة إذا وقع في الأيدي الخطأ. بعد النجاة من حادث قطار كارثي في نهاية الفيلم، يدرك إيثان أن The Entity مخبأ على متن غواصة روسية قديمة، لكن عدوًا من ماضي إيثان يُدعى غابرييل (إيساي موراليس) يلاحقه أيضًا.