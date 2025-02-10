الإحصاء: ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 21.9% خلال عام

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، عن معدل التضـخم السنوي لشهر يناير 2025 مقارنة بشهر يناير 2024.

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (21.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (21.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (22.8%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (22.1%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (22.1%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (32.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (20.5%).

واوضح الجهاز انه سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (40.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (58.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (17.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.8%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (33.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (21.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (39.0%).

ولفت الى انه سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (11.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (94.3%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (23.2%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (48.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (23.5%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (18.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (47.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (61.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (34.9%).

كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (7.3%).

بينما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (27.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (27.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (29.0%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (17.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (23.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (16.9%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (6.4%).