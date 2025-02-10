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الإثنين 10 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار السجائر ومجموعة الدخان بنسبة 29.5% خلال عام

ارتفاع أسعار السجائر
ارتفاع أسعار السجائر
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، عن معدل التضـخم السنوي لشهر يناير 2025 مقارنة بشهر يناير 2024.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (20.2%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (21.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (18.0%) ،مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (20.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (9.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (50.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (10.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (37.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (21.8%) ، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (40.1%).

واضاف الجهاز انه سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (29.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.5%).

وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (23.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (26.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (23.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (24.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (22.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (27.5%).

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (18.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (10.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (9.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (13.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (37.2%).

الاحصاء ارتفاع السجائر