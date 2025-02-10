اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، عطاءين لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه، موزعة على 3 مليارات جنيه لسندات لأجل عامين، و10 مليارات جنيه لسندات لأجل ثلاث سنوات.

ويأتي هذا الطرح في إطار خطة وزارة المالية التي تستهدف إصدار 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال فبراير الجاري، بإجمالي 641 مليار جنيه، تشمل 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه. وتهدف هذه الإصدارات إلى سداد التزامات مالية سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب تفاصيل الخطة المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، يعتزم البنك المركزي طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، ومثلها لأجل 273 يومًا، إلى جانب 4 عطاءات لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.

كما تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لسندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 4 عطاءات أخرى بنفس الأجل "متغيرة العائد" بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاء سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، حيث يتم طرح السندات والأذون عبر 15 بنكًا مشاركًا في نظام المتعاملين الرئيسيين بالسوق الأولية، على أن يتم إعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات محليًا ودوليًا.