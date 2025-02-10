خبير علاقات دولية: نتنياهو أُصيب بالجنون واليأس من صمود الموقف المصري

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الادعاءات والتصريحات والافتراءات الإسرائيلية ترجع إلى أن اليمين المتطرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصيب بالجنون واليأس من صمود الموقف المصري في تنفيذ مخططه ورفضه لتهجير الفلسطينيين.

موقف مصري ثابت رافض لتهجير الفلسطينيين

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ نتنياهو كان يراهن على أنه سيستغل عملية 7 أكتوبر 2023 وطوفان الأقصى لتنفيذ المخطط الخبيث وهو التهجير القسري للفلسطينيين، وتفريغ قطاع غزة من السكان، مشيرا إلى أن مصر ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت خطوط حمراء ورفضت تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب.

مصر كشفت الغطاء عن وجه الاحتلال القبيح

وتابع: «اليمين المتطرف وجد أن موقف مصر صلب وصامد وأجهض كل مخططاته وكشف الغطاء للعالم عن الوجه القبيح لهذا الاحتلال الإسرائيلي»، لافتا إلى أن مصر تحركت على كافة المسارات سواء القانوني أو الدولي أو الإنساني من خلال إدخال المساعدات لقطاع غزة، إذ أن الدولة المصرية قدمت أكثر من 87% من المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.