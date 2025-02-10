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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: 5.0% نسبة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن خلال يناير 2025

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، عن معدل التضـخم الشهــرى لشهــر يناير 2025 مقارنة بشهـر ديسمبر 2024.

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.1%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)  ، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%) ،مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%) ، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%) ،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.6%) ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%) مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.4%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة    (-0.3%)  ، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.4%).

واشار الجهاز الي انه سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.3%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.7%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

بينما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).

الاحصاء ارتفاع اللحوم والدواجن