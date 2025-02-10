أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على كييف وسومي

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الاثنين، إن هجمات شنتها روسيا باستخدام طائرات مسيرة أدت إلى نشوب حريق في العاصمة كييف، وأسفرت عن إصابة امرأة وتسببت في أضرار لعدة منازل في مدينة سومي بشمال شرقي البلاد.

وذكر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، في منشور على تطبيق "تلجرام" أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات في الهجوم الذي أدى إلى اشتعال حريق في مبنى غير سكني بالعاصمة.

من جهته، أشار إيهور كالتشينكو، حاكم منطقة سومي، إلى أن امرأة في سن 38 عاماً تم نقلها إلى المستشفى بعد أن استهدفت روسيا سومي، المدينة الرئيسية في منطقة سومي. وأضاف أنه تم تضرر خمسة منازل في الهجوم.

ولم يتضح على الفور مدى حجم الهجوم الروسي الذي وقع في وقت متأخر من الليل في أوكرانيا. ولم يصدر أي تعليق رسمي من روسيا.

وتبادل الطرفان الاتهامات باستهداف المدنيين في الحرب التي شنها الجيش الروسي بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير 2022، مما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين، معظمهم من الأوكرانيين.