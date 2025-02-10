الرئيس الصيني يقبل دعوة بوتين لحضور احتفالات روسيا بـ"يوم النصر"

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، يوم الاثنين، بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ قد قبل دعوة من روسيا للمشاركة في الاحتفالات بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وتُقام هذه الاحتفالات في التاسع من مايو، حيث يتم تنظيم عرض عسكري في الميدان الأحمر في موسكو، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز».

ومنذ تولي فلاديمير بوتين رئاسة روسيا في عام 2000، أصبح العرض العسكري في يوم النصر في 9 مايو مناسبة لتكريم ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي، وكذلك لعرض القوة العسكرية الروسية بعد التراجع الذي شهدته البلاد إثر انهيار الاتحاد السوفياتي.

واستمراراً للاحتفالات بذكرى انتصار 1945، تُنظم روسيا مسيرات "فوج الخالدين" في مختلف أنحاء البلاد، حيث يحمل المشاركون خلالها صور قدامى المحاربين الذين شاركوا في «الحرب الوطنية العظمى» بين عامي 1941 و1945.