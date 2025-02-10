الأرصاد تحذر: طقس بارد ورياح وأمطار متفرقة على عدة مناطق اليوم

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، والوجه البحري، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس شديد البرودة في ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد بشكل خفيف إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح، خاصة على السواحل الغربية وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 19 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغري 10 درجة.