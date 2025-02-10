تجديد حبس سائق هرب بعد انقلاب سيارته وإصابة الركاب بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس سائق مينى باص هرب بعد انقلاب سيارته وإصابة الركاب بمدينة نصر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بإنقلاب سيارة "مينى باص" ووجود مصابين بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة مينى باص "تابعة لشركة نقل جماعى" بالطريق محل البلاغ إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنقلاب السيارة ولاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة ، مما تسبب فى إصابة الركاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وعلى الفور تم إزالة آثار الحادث، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) وعلل هروبه خوفاً من المسائلة القانونية – لعدم حمله ثمة تراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.