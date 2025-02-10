سعر الذهب اليوم الاثنين 10 فبراير 2025

استقر سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025، بعد ان ارتفع امس بمقدار 30 جنيها مرة واحدة في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المختلفة على مستوي معظم الاعيرة الذهبية.

وصل سعر عيار 24 نحو 4542 جنيها للبيع و 4571 جنيها للشراء و عيار 21 نحو 3975 جنيها للبيع و 4 آلاف جنيه للشراء.

سجل سعر عيار 18 نحو 3407 جنيهات للبيع و 3428 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2650 جنيها للبيع و 2666 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب 31.8 ألف جنيه للبيع و 32 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2860 دولارا للبيع و 2861 دولارا للشراء.