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الإثنين 10 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين 10 فبراير 2025

الذهب
الذهب
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استقر سعر الذهب في بداية  تعاملات اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير 2025، بعد ان ارتفع امس بمقدار 30 جنيها مرة واحدة في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المختلفة على مستوي معظم الاعيرة الذهبية.

وصل سعر عيار 24 نحو 4542 جنيها للبيع و 4571 جنيها للشراء و عيار 21 نحو 3975 جنيها للبيع و 4 آلاف جنيه للشراء.

سجل سعر عيار 18 نحو 3407 جنيهات للبيع و 3428 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2650 جنيها للبيع و 2666 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب 31.8 ألف جنيه للبيع و 32 ألف جنيه للشراء و أوقية الذهب نحو 2860 دولارا للبيع و 2861 دولارا للشراء.

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