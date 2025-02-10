الدفاعات الجوية الروسية تسقط 15 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الإثنين/، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية، 15 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن الدفاع الروسية قولها - في بيان لها - "إنه تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية، 7 طائرات دون طيار فوق مقاطعة كوبان، و3 فوق مقاطعة بريانسك و2 فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق شبه جزيرة القرم.

