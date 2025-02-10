تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة أجهزة من مركز طبي في أطفيح

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس عاطلين متهمين بسرقة أجهزة إلكترونية من داخل مركز طبي بدائرة مركز أطفيح، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بسرقة جهاز DVR، وجهاز سنترال كامل، و3 شاشات تليفزيون من داخل مركز طبي بدائرة المركز

بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "علي م"، 30 عامًا، و"عمرو ص"، 33 عامًا، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.