التصريح بدفن جثة "حارسة عقار" سقطت من الطابق السابع في بولاق الدكرور

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة حارسة عقار لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع أثناء تنظيف السلم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط حارسة عقار من الطابق السابع أثناء تنظيف السلم، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.