ads
الإثنين 10 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة "حارسة عقار" سقطت من الطابق السابع في بولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة حارسة عقار لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع أثناء تنظيف السلم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسقوط سيدة من علو بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط حارسة عقار من الطابق السابع أثناء تنظيف السلم، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن التصريح بدفن جثة سيدة التصريح بدفن جثة النيابة العامة بجنوب الجيزة ببولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة جنوب الجيزة جثة سيدة