اليوم.. أولى جلسات محاكمة بلوجر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تنظر المحكمة المختصة اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة بلوجر، في واقعة اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وأكدت المتهمة "ر.أ" أمام جهات التحقيق، أنها ليس مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرة إلى أنها كانت تعمل في مجال ميكب أرتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الإنترنت.



وكشفت التحقيقات أن المتهمة خلال بثها فيديو مباشر على الفيسبوك على صفحتها الخاصة، أشارت إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، كما أنها ظهرت في الفيديو بملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح في فيديوهات خادشة للحياء، لجلب المشاهدات وتحقيق نسب أرباح غير مشروعة.



ووجهت النيابة لها اتهامات تتضمن عرض صور ومقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وتلميحات وعبارات مخلة بالآداب العامة.

