وزير الخارجية والهجرة يلتقى السناتور "كريس فان هولن"  بمجلس الشيوخ الأمريكي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في مستهل زيارته إلى واشنطن، الأحد ٩ فبراير، السناتور الديمقراطي "كريس فان هولن" عضو لجنتي العلاقات الخارجية و الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، منوها إلى ما تشكله الشراكة المصرية - الأمريكية والتعاون المشترك من ركائز أساسية فى سبيل دعم هذه الجهود.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارا مطولا وتبادلا للرؤى بشأن مستجدات الأوضاع على صعيد القضية الفلسطينية، حيث أبرز الوزير عبد العاطى جهود مصر فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وضمان استدامته، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة مكثفة ومتسارعة، فضلًا عن ضرورة البدء في عملية التعافي المبكر، وإزالة الركام، وإعادة الإعمار ضمن إطار زمني محدد، وبدون خروج الفلسطينيين من أرضهم التي يتمسكون بها، مشددًا على التوافق العربي الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين. وأكد الوزير عبد العاطى على أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية، يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتمتع الشعب الفلسطينى بحق تقرير المصير.

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