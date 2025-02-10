اليوم الثاني.. استمرار تلقي طلبات الترشح بانتخابات الصحفيين

‎تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، استقبال طلبات الترشح لمقعد النقيب وعضوية المجلس، وذلك بعد أن شهد اليوم الأول تقدم 15 مرشحًا، بينهم 4 على منصب النقيب و11 على مقاعد العضوية.

‎وكانت اللجنة، برئاسة جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، قد تلقت أمس الأحد 4 طلبات للترشح على منصب النقيب من:

‎ • عبد الجواد محمود عبد الجواد محمود (عبد الجواد أبو كب)

‎ • خالد محمد زكي البلشي (خالد البلشي)

‎ • محسن محمد هاشم محمد (محسن هاشم)

‎ • السيد محمد إبراهيم الإسكندراني (سيد الإسكندراني)

‎كما تقدم 11 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة، وهم:

‎ • محمد سعد عبد الحفيظ حسين (محمد سعد عبد الحفيظ)

‎ • عمرو منصور إسماعيل بدر (عمرو بدر)

‎ • عبير المرسي محمدين محمد (عبير المرسي)

‎ • أحمد عاطف السيد محمد (أحمد عاطف)

‎ • فيولا فهمي جرجس (فيولا فهمي)

‎ • إسلام أحمد أبازيد خضري (إسلام أبازيد)

‎ • إيمان محمد حسن عوف (إيمان عوف)

‎ • إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي (إبراهيم الدراوي)

‎ • علاء محمد عمران علي (علاء عمران)

‎ • حسين حسن أحمد أحمد (حسين الزناتي)

‎ • شريف محمد سمير محمد شلقامي (شريف سمير)

‎وأكد جمال عبد الرحيم أن اللجنة ستواصل اليوم تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي بمبنى النقابة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى الخميس 13 فبراير في تمام الثانية عشرة ظهرًا.

‎وأشار إلى أن فترة تقديم التنازلات والطعون ستبدأ السبت 15 فبراير ولمدة خمسة أيام، مع إعلان الكشوف النهائية عقب فحص الطعون واستبعاد المتنازلين.

‎وفيما يخص شروط الترشح، أوضح السكرتير العام أنها تشمل تسديد اشتراك النقابة لعام 2024، وأن يكون المرشح على جدول المشتغلين لمدة لا تقل عن عشر سنوات لمنصب النقيب، وثلاث سنوات لعضوية المجلس، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

‎ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة 7 مارس 2025 للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم التأجيل إلى 21 مارس، حيث سيكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع الأعضاء. كما أكد المجلس أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل.