الأهلي ينجح في ضم الحارسة كارما أحمد القادمة من بيراميدز

نجح مسؤولو النادي الأهلي في التعاقد مع الحارسة كارما أحمد فاروق القادمة من نادي بيراميدز لفريق الكرة النسائية بالنادي مواليد ٢٠٠٩ تحت قيادة إكرامي فرج.

يأتي ذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق في إطار انتقالات يناير الشتوية "الميركاتو الشتوي ".

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلًّا من إكرامي فرج مديرًا فنيًّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وأحمد جمال محلل الأداء، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.

وكان قد نجح فريق الناشئات لكرة القدم بالأهلي مواليد 2009 في الفوز في اخر مباراة لهما على ضيفه المقاولون العرب، بنتيجة ستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري.