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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب يرفض الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع بوتين

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكشف عن تفاصيل اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الصحفيون الذين رافقوا ترامب في رحلته على متن الطائرة الرئاسية: "رفض الرئيس تحديد متى وكم مرة تواصل مع بوتين".

وظهرت معلومات حول الاتصالات بين الزعيمين في وقت سابق في صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، مشيرة إلى أن الطرفين بحثا الأزمة الأوكرانية. كما رفض ترامب الإجابة عن سؤال حول عدد المرات التي تواصل فيها مع بوتين.

وبدوره، رفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أيضا، تأكيد أو نفي الأخبار التي تحدثت عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل اتصالاته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين