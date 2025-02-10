كشف مسؤول روسي محلي في دونيتسك، أن القوات الروسية حققت نجاحات تكتيكية في المعارك الدائرة في شرق أوكرانيا، وسط معارك شرسة في عدة جبهات في إقليم دونباس، خصوصا في جبهة تشاسيف يار.

فقد أعلن المسؤول المحلي في دونيتسك دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي حقق نجاحات تكتيكية تشاسيف يار، وسط دونيتسك، مشيرا إلى استمرار المعارك هناك.

وفي وقت سابق، صرح الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية سيطرت على معظم منطقة تشاسيف يار، بما في ذلك الملعب والمستشفى، وأنها تتقدم للأمام، وبدأت هجومًا على منطقة شيفتشينكو الصغيرة.