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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: سنعلن عن رسوم 25% على واردات الصلب والألومنيوم

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن، اليوم الاثنين، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف ترامب، متحدثًا إلى الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إنه سيعلن أيضًا عن رسوم جمركية انتقامية يوم الثلاثاء أو الأربعاء، على أن تدخل حيز التنفيذ فورًا تقريبًا.

 وفرض ترامب خلال فترة ولايته الأولى رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب، و10% على الألومنيوم، لكنه منح لاحقًا العديد من الشركاء التجاريين حصصًا معفاة من الرسوم، ومن بينهم كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية واردات الصلب الألومنيوم