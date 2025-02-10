المستشار الألماني يصف خطة ترامب بشأن غزة بـ «الفضيحة»

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن غزة بـ «الفضيحة»، وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضح شولتس في مناظرة تلفزيونية مع خصمه المحافظ فريدريش ميرتس تمهيدا للانتخابات التشريعية الألمانية المقررة في 23 فبراير أن "نقل سكان غير مقبول ومخالف للقانون الدولي".

ووافقه ميرتس الرأي، معتبرا أن هذا السيناريو يندرج في إطار "سلسلة مقترحات تصدر عن الحكومة الأمريكية"، وأضاف "يتعين الانتظار لتبيان ما هو جاد حقا وكيف سيتم تنفيذ ذلك".

وكان ترامب قد اقترح سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وذلك بعد أيام من اقتراحه تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى، من بينها مصر والأردن.

وفي شأن آخر، قال أولاف شولتس، خلال المناظرة، إن أوروبا مستعدة للرد "في غضون ساعة" إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة "رويترز".

وردًا على سؤال عما إذا كان لدى الاتحاد "قائمة إجراءات قاسية" للرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية، قال شولتس، الذي يتأخر كثيرًا عن ميرتس في استطلاعات الرأي: "نعم، لأعبر عن ذلك بأكثر الطرق الدبلوماسية حذرًا.. نحن كاتحاد أوروبي يمكننا التصرف في غضون ساعة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مرارًا بفرض رسوم جمركية على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، متهمًا إياهم بالاستفادة من الرخاء الأمريكي دون مقابل.