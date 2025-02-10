متوعدًا بالرد على الرسوم الجمركية.. ماكرون لترامب: الاتحاد الأوروبي ليس مشكلتك

أجرى مذيع شبكة "سي إن إن" ريتشارد كويست مقابلة حصرية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول مدى قلقه وحلفائه الأوروبيين من إعلان متوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية على العديد من البلدان هذا الأسبوع.

وقال ماكرون، خلال مقابلته مع "سي إن إن" في قصر الإليزيه، الخميس: "انظر، أعتقد أنها ليست أولوية قصوى في البيئة الحالية بالنظر إلى كل التحديات التي نواجهها"، ثم واصل سرد بعض تلك التحديات، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط والمنافسة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "سؤالي الأول للولايات المتحدة: هل الاتحاد الأوروبي هو مشكلتك الأولى؟ لا، لا أعتقد ذلك. مشكلتك الأولى هي الصين... ثانيًا، أوروبا حليفة لك. إذا كنت تريد أن تشارك أوروبا في المزيد من الاستثمار والأمن والدفاع... فلا يجب أن تؤذي الاقتصادات الأوروبية بتهديدها بالرسوم الجمركية".

وأكد ماكرون لـCNN قبل انعقاد قمة عمل الذكاء الاصطناعي في باريس، ضرورة أن تتخذ أوروبا زمام المبادرة وليس مجرد الرد على التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي. وقال الرئيس الفرنسي إنه مستعد لمواجهة التعريفات الجمركية المحتمل أن يفرضخا ترامب.