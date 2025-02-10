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الإثنين 10 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: غزة "موقع عقاري كبير" ستمتلكه الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خططه لإعادة تطوير قطاع غزة، وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه ينظر إلى المنطقة التي مزقتها الحرب باعتبارها "موقعًا عقاريًا كبيرًا".

وقال ترامب للصحفيين أثناء رحلته لحضور نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول): "أعتقد أنه من الخطأ الكبير السماح للناس - الفلسطينيين، أو الأشخاص الذين يعيشون في غزة بالعودة مرة أخرى، ولا نريد عودة حماس. وفكر في الأمر باعتباره موقعًا عقاريًا كبيرًا، والولايات المتحدة ستمتلكه وسنعمل ببطء - ببطء شديد، لسنا في عجلة من أمرنا - على تطويره. سنحقق الاستقرار في الشرق الأوسط قريبًا".

وصف ترامب، قطب العقارات السابق، غزة بأنها "موقع هدم" سيتم "تسويته" و"إصلاحه".

واقترح مرة أخرى أن تقوم دول أخرى في الشرق الأوسط بإيواء الفلسطينيين النازحين في "مواقع جميلة"

ترامب غزة حماس