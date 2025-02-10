ترامب: غزة موقع عقاري كبير ستمتلكه الولايات المتحدة

ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خططه لإعادة تطوير قطاع غزة، وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه ينظر إلى المنطقة التي مزقتها الحرب باعتبارها "موقعًا عقاريًا كبيرًا".

وقال ترامب للصحفيين أثناء رحلته لحضور نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول): "أعتقد أنه من الخطأ الكبير السماح للناس - الفلسطينيين، أو الأشخاص الذين يعيشون في غزة بالعودة مرة أخرى، ولا نريد عودة حماس. وفكر في الأمر باعتباره موقعًا عقاريًا كبيرًا، والولايات المتحدة ستمتلكه وسنعمل ببطء - ببطء شديد، لسنا في عجلة من أمرنا - على تطويره. سنحقق الاستقرار في الشرق الأوسط قريبًا".

وصف ترامب، قطب العقارات السابق، غزة بأنها "موقع هدم" سيتم "تسويته" و"إصلاحه".

واقترح مرة أخرى أن تقوم دول أخرى في الشرق الأوسط بإيواء الفلسطينيين النازحين في "مواقع جميلة".

وفقًا للأمم المتحدة، نزح 90٪ من سكان غزة واضطر الكثيرون إلى الانتقال مرارًا وتكرارًا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في القطاع.

ورفض زعماء إقليميون خطط ترامب، التي من المتوقع أن تكون موضوعًا رئيسيًا عندما يستضيف الرئيس الأمريكي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض، الإثنين.

لكن مستشاره للأمن القومي مايك والتز، اقترح في وقت سابق الأحد أن ترامب كان يعطي دفعة لجلب لاعبين آخرين في المنطقة إلى الطاولة لإيجاد حل.

وقال والتز خلال ظهوره في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC: "تعال إلى الطاولة بخطتك إذا كنت لا تحب خطته"، مما يشير إلى أن البيت الأبيض تلقى "جميع أنواع التواصل" منذ تعليقات ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع.