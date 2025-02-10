التفاصيل الكاملة.. حقيقة تعرض القناة 14 الإسرائيلية للاختراق

الإثنين 10/فبراير/2025 - 02:00 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي مقطعًا مصورًا يظهر تعرض القناة 14 الإسرائيلية لعملية اختراق "هاكر".

ويظهر في الفيديو المتداول خلال حلقة تلفزيونية على القناة اختفاء الضيوف بشكل مفاجئ، وعلى الفور بدأ النشيد الوطني المصري، والعلم بالظهور على الشاشة.

وبعد التحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول الذي يُظهر اختراقًا مزعومًا للقناة 14 الإسرائيلية من قبل الهاكر المصري أحمد عثمان، تبيّن أن هذا الاختراق لم يحدث، وأن الفيديو الأصلي يعود إلى يوم 5 فبراير الجاري، حيث كان هناك نقاش حول العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على القناة 14 الإسرائيلية.