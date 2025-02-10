ناقد فني: بسمة بوسيل شوهت صورة تامر حسني ولم تضع أبناؤها في الحسبان

قال الناقد الفني خالد شاهين، إن الفنان تامر حسني كان يحاول أن تكون علاقته جيدة مع طليقته بسمة بوسيل وتظهر للعلن بشكل لائق، حيث ظهرت معه في عدة مناسبات وحفلات بما أنها والدة أبناؤه.

تابع خالد شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2": أعتقد أن بسمة كان لابد أن تضع في حساباتها أولادها لما شوهت صورة تامر لأنه والد أبناؤها وكلامها كان رغبه منها في العودة للأضواء والظهور من جديد وخلافات تامر حسني هي كانت السبب بها".

أضاف خالد شاهين، أن بسمة بوسيل لم تنجح في الغناء بعد طلاقها من تامر حسني حتى قبل زواجها منه فشلت في تجربة الغناء، وتامر هو من أعطاها شهرة كبيرة في الوطن العربي.