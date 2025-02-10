قناة "آي 24" العبرية: الجيش الإسرائيلي ينشئ 9 مواقع عسكرية بسوريا

قالت قناة "آي 24" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي شيَّد تسعة مواقع عسكرية دائمة داخل الأراضي السورية، وذلك في إطار العملية التي أطلقها قبل نحو شهرين في الجمهورية العربية السورية.

وذكرت القناة أن هذه المواقع العسكرية تتركز في منطقة تمتد من جبل الشيخ السوري وصولًا إلى مثلث الحدود في جنوب الجولان، في خطوة تأتي عقب سلسلة من الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مئات المواقع العسكرية السورية، بما في ذلك الطائرات، والأسطول البحري، وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ.

ووفقًا لمصادر عسكرية إسرائيلية نقلت عنها القناة، فإن هذه الهجمات أدت إلى تدمير نحو 80% من القدرات العسكرية السورية.