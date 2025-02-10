بسبب انفجار أسطوانة غاز| تفاصيل اندلاع حريق هائل بمنزل في البدرشين

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول نشوب حريق داخل منزل بمنطقة البدرشين، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق إذ تبين أنه بسبب انفجار أسطوانة غاز، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفادت التحقيقات أن انفجار أسطوانة الغاز ادي الي انهيار جدران داخل المنزل واشتعال النيران بمعظم غرفة

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة البدرشين، من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق بدائرة المركز، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بسيارتين إطفاء بالتنسيق مع مأمور المركز الي محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل العقار، ولم يسفر عنه أي إصابات أو خسائر بشرية.

تمت السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.